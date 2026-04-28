Bu kadar olumsuzunu görmedik!

Trabzonspor için ikinciliği yakalama açısından çok önemli maçtı. Ama takım, beklentilerin uzağındaydı. Sezonbaşından beri bu kadar olumsuzbir Trabzonspor seyretmedik. Savic'in yokluğu, yerine oynayan Lovik'in pozisyon hataları öne çıktı. İlk yarı savunmadaciddi problemler yaşandı. Top rakipteyken öndeki dört oyuncunun defansa katkı vermemesi, Konyaspor'un sürekli oyunu Trabzonspor yarı sahasına yıkmasına neden oldu. Sorunların başında ise Trabzonspor'un sağ kenarı vardı. Zubkov'un geri dönüşlerde yetersiz kalması, rakibin bu bölgeden rahat üretim yapmasını sağladı. Bu da sol bek Berkan ile Konyaspor'un 2-0 öne geçmesine sebep oldu. Onana ilk devrede takımınıayakta tutan isimdi. Yediği gollere rağmen 3 net pozisyonda yaptığı kurtarışlarla farkın büyümesini engelledi ve Trabzon'un oyunda kalmasını sağladı. İkinci yarıdayapılan değişikliklerle Trabzonspordaha farklı bir görüntü ortaya koydu. Özellikle orta sahadaki dinamizm artışıyla takım, rakip yarı sahada daha fazla göründü. Nwakaeme'nin taşıdığı toplar pozisyon üretimini artırsa da final pası ve bitiricilik eksikliği net fırsatların değerlendirilmesini engelledi. Augusto ile gelen golden sonra maçı berabere getirebileceği pozisyonlar olsa da kendileri için çok önemli maçta mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldılar.