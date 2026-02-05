CANLI SKOR ANA SAYFA
05 Şubat 2026, Perşembe

LEVENT TÜZEMEN

Hücum gücü

İstanbulspor önünde değişik bir G.Saray izledik. İlginç sahnelere tanık olduk. Kaleci İsa ile Ahmed'in çarpışması sonrasında gerçekten nefeslerimizi tuttuk. Okan hocanın 11'i çok şaşırtıcıydı. Kazımcan stoper, Gökdeniz sağ bek oynarken Torreira, Lemina ve İcardi tecrübeli isimler olarak görev yaptı. İcardi'nin attığı golle Hagi'nin rekorunu kırması, statta büyük sevinç yarattı ve 'Aşkın olayım' şarkısıyla kutlandı. Singo'nun sahalara dönmesi taraftarlar tarafından alkışlandı. Genç Ada ve Furkan ve Yusuf'un oyuna girmesi G.Saray'ın güzellikleriydi.


Özellikle ısınmada yazdıklarımdan dolayı yanıma gelip elimi sıkan Torreira, G.Saray'ın galibiyetine güzel bir golle katkı sağladı. İstanbulsporlu oyuncular, oyunu kirletmeden güçleri doğrultusunda iyi bir mücadele ortaya koydu. 90 dakika G.Saray'ın kontrolünde ve hücum zenginliği içinde geçti. Asprilla'nın hızını, çabukluğunu, özellikle kazandığı ikili mücadeleleri çok beğendim. Genç Kolombiyalının güçlü bir tekniği var. Dar alanda içeri dışarı akıllı çalımlar atıyor. Eğer biraz daha al-ver şeklindeki pas oyununa ayak uydurursa G.Saray'a katkı sağlar. Ayrıca Asprilla'nın isteği, coşkusu ve çalışkanlığı kayda değer güzellikteydi.

