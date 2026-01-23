23 Ocak 2026, Cuma GÜRCAN BİLGİÇ













Eksiklerin eksikiği! Premier Lig'in en organize takımına karşı oynadılar.

Top Fenerbahçe'deyken bütün açıkları kapatıp, bekleyen; kaptıklarında da dört – beş pasla Ederson'un burnunun dibine kadar giden müthiş bir organizasyon.

Okan Buruk Süper Lig'in temposuzluğundan şikayet ediyor ya, bugüne kadar oynadıkları hiçbir rakibe benzemeyen Aston Villa makinası vardı karşılarında.

Bu duvara gedik açmak için bire birlere ihtiyaçları vardı. Nene ve Kerem'in varlığı bu yüzdendi. Hem koşu mesafeleri ve tempoları ile iki yönlü rakibi yıpratacaklarını düşündü muhtemelen Tedesco.

Defansın arkasına sarkmak istediklerinde Duran ve Nene ofsayta düştü. Rakip defansın disiplini karşısında dört – beş metre geri gelmeye üşenen iki tembel. "Hatasız" geçilmesi gereken dakikaların gereksiz ikramlarını yaptılar. Gol de böyle bir pozisyonda sayılmadı.



Talisca hamlesi, Asensio'nun sağa yaklaşıp baskıdan uzaklaştırılması, Yiğit Efe'nin top rakipteyken stoper, kendilerindeyken sağ bek pozisyonuna bürünmesi… Bu hamleler oyun ve pozisyon üstünlüğünü beraberinde getirdi. Talisca, Kerem karşı karşıya kaçırdılar. Kaleci Bizot kariyerine kurtarış serileri ekledi.

Sonuca isyan eden Fenerbahçe takımı vardı ama, bu organize savunmayı sarsmak kolay değildi.

Gelişen bir takım olarak neler yapabileceklerini ve sınırlarını çok iyi öğrendikleri maçı oynadılar. Yeni transferlerin girmesi ile takım dengesi pozitif yönde etkilenecek.

Çok iyi bir takım karşısında (Aston Villa), çok iyi takım olmak için mesafe kaydeden Fenerbahçe için yenilgiye rağmen "eyvah" diyemiyoruz. Daha çok yolları var.