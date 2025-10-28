28 Ekim 2025, Salı ZEKİ UZUNDURUKAN











Sırada yılanlar ve timsahlar var Bugüne kadar TFF Başkanlığı koltuğunda oturanlar, Türk futbolundaki bahis iklimini bilmiyorlar mıydı? Elbette ki biliyorlardı. Halının altını görüyorlardı, cesaret edip, kaldırmıyorlardı; başlarını kuma gömüp, adeta ölü taklidi yapıyorlardı. H H H İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, göreve geldiği ilk günden beri hedefinde bu bataklık vardı. O, diğerleri gibi sinekleri öldürme kolaylığını seçmedi. Zor olanın peşinden koştu. 'Bahis Skandalı'nı ortaya çıkardı. Hakemlerle ilgili tek tek elindeki verileri bizlerle paylaştı. Hacıosmanoğlu, sadece sineklerle mücadele etmekle kalmaz! Onun hedefinde bataklıktaki yılanlar ve timsahlar da var! Son zamanlarda bazı hakemler iyice azmışlardı. Düdük çalıp, pozisyonu başlatıp, sonra 'unuttum' deyip geriye dönen hakem mi dersiniz? Nizami golü iptal eden hakem mi dersiniz? VAR Odası'nda kural tanımayan, görüp de görmezlikten gelen hakem mi dersiniz? Hepsine bir bir şahit olduk! Bıçağın ağzı gibi incelince sabırlar, İbrahim Hacıosmanoğlu, masaya yumruğunu vurup, yeter artık diyerek operasyonu başlattı. Artık cin şişeden çıktı. Bu işin geriye dönüşü yok! Disiplin sevkleri başladı. Herkes ektiğini biçecek. Perde arkasında bahis baronları varsa onlar da ortaya çıkacak. Belki de bu bahis skandalı hakemlerle sınırlı kalmayacak. Belki de futbolcu ayağı, teknik direktör, kulüp başkanı ayakları da ortaya çıkacak. Türk futbolundaki çürük elmalar artık temizlenecek.ÜRK futbolunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gücün hukuku değil, hukukun gücü geçerli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kimsenin girmeye cesaret edemediği bataklığa girdi. Türk futbolunda 'Temiz Eller Operasyonu'nu başlattı. Başkan Hacıosmanoğlu'nu tanırım. Her kulvarda da dile getirdim. Hacıosmanoğlu, yiğittir; merttir, doğrudur, eğilip bükülmez, mazlumun sesidir, adaletin yılmaz savunucusudur. Türk futbolu için bir şanstır Hacıosmanoğlu. Zaman beni haklı çıkardı. Ve Hacıosmanoğlu düğmeye bastı!





Bahis skandalında soruşturmalar derinleştikçe, belki de bazı hakemlerin yönettikleri maçlara bahis oynadıkları da ortaya çıkacak. Böyle bir durum olursa iş; biliyorsunuz ki şikeye girecek. Sahadaki alınterini yok sayıp, oynadığı bahis uğruna takımların canını yakan her kim varsa, en ağır cezaları almalı. Burada kulüplere de iş düşüyor. Herkes kendi kapısının önünü süpürmeli. Kulüp içinde de çürük elmalar varsa, onları da kulüpler temizlemeli. Bütün kulüpler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun başlattığı 'Temiz Eller Operasyonu'na destek vermeli. Türk futbolunda halının altına el atıldı; perdenin arkasındakiler de bir bir ortaya çıkacak. Rakamlar korkunç! Bir hakem nasıl olur da tek başına 18 bin 227 kez bahis oynar! Yemeden içmeden, uyumadan, belki de sahada maçı yönetirken bile bahis mi oynamış bu hakem!

Bu bir hastalık, bu bir kumarbazlık! Gözü bahisten başka hiçbir şey görmemiş bu hakemin! 10 hakem de 10 binin üzerinde bahis oynamış. Vay vay vay! 7 üst klasman hakemi kim mesela? Önümüzdeki günlerde daha da hayretler içinde kalacağımız yeni skandallar ortaya çıkarsa hiç şaşırmam! Teşekkürler Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu!