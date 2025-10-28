28 Ekim 2025, Salı ÖMER ÜRÜNDÜL











Tedesco’nun düşüncesi akılcıydı Son haftaların formda takımı Gaziantep'in bu maça da özel motive olarak hızlı bir ofansif anlayışla başlaması Fenerbahçe'nin işini çok kolaylaştırdı. Erken skor avantajı yakalandı. 22. dakikada da fark 2'ye çıktı. F.Bahçe bu devre başarılı futbol sergiledi. Önde etkili hücum pres, rakip ataklar olgunlaşırken geride boşluk bırakmamak önemli artılardı. Bu yarıda kale önü tehlikeleri yaşanmazken bazı atak girişimleri iyi değerlendirilebilse fark daha da artabilirdi. İkinci devreye Gaziantep etkili başladı. F.Bahçe'de durgunluk baş gösterdi. Ama Tedesco, akılcı bir düşünüşle fazla beklemedi, hamlelere başladı. Önce iki, daha sonra da iki kişi ve sonunda Talisca'yı alarak 5 değişikliği bitirdi. Son 20 dakikada kontrol tamamen F.Bahçe'deydi. Rakibin hızı kesildi. Tekrar atak girişimleri, gol sinyalleri vermeye başladı ve de Talisca'nın güzel frikiğiyle fark 3'e çıktı. Son dakikada da bu sefer frikikten daha güzel ikinci golünü attı. Gelelim genel gözlemlerime… En-Nesyri çok eleştiriliyordu; ben de dahil… Ama dün gece iki gol attı, bir topu direkten döndü, bir gollük vuruşunu da kaleci çıkardı. Eğer takım iyi oynarsa, En- Nesyri her zaman bir golcüdür. Ederson'un oyunu başlatırken biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü Manchester City'deki alışılmış riskli paslar, F.Bahçe'de sıkıntı yaratır. Dün yine İsmail müthiş oynadı. İki tane önemli eleştirim var. Bu kadar rahat oyunda 5 sarı kart akıl işi değil. Tedesco'ya katılmadığım bir önemli konu da Nene'nin yerine Oğuz Aydın bana göre ön plandadır.