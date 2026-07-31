Bouchouari dikkat çekti

Trabzonspor, Al Sadd karşısında E.Frankfurt maçına göre daha ciddi görüntü verdi. Fatih Tekke, Frankfurt maçında ikinci bölgede rakibe alan bırakan bir oyun tercih ederken, Al Sadd karşısında ön alan baskısını daha fazla uygulamaya çalıştı. Bu düşünce büyük ölçüde sahaya yansıdı ancak top ayağındayken Trabzonspor yine istenilen seviyeye çıkamadı. Pas hataları, konumlanma problemleri ve bireysel yanlışlar dikkat çekti. Gözler Saviolo, Cabral ve Aral Şimşir'in üzerindeydi. Saviolo bireysel anlamdaki hızı ve teknik kapasitesi ile dikkat çekerken, Cabral fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla olumlu sinyaller verdi. Aral ise sol kanada hareket getirdi. Muçi ile zaman zaman iyi bağlantılar kurdu, çizgiye inip ortalar yaptı ve duran toplarda sorumluluk aldı.



Maçın en dikkat çeken ismi Bouchouri'ydi. Faslı futbolcu, orta sahadaki enerjisi ve dikine oyunuyla takımın en etkili oyuncusu oldu. 2. hazırlık maçında en dikkat çeken eksik, yeni transferlerin takım oyununa adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğuydu. Trabzonspor, ilk hazırlık maçına göre daha istekli ve daha organize gözüktü.