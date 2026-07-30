REIJNDERS DE GÜNDEMDE Manchester City'de ayrılığı gündemde olan isimler arasında Tijjani Reijnders'in de yer aldığı belirtilirken, Hollandalı orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği öne sürüldü.

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Sport.fr: "Enzo Maresca, orta sahasını yeniden şekillendirmek istiyor ve bunun için bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Omar Marmoush geliyor. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in olası ayrılığı halinde Mısırlı futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirledi. Tottenham'ın resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Aston Villa, Barcelona, Juventus ve Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor."