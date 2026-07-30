Galatasaray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını getirmek istiyor
Galatasaray, yeni sezon öncesi forvet transferi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, kulübünden ayrılması beklenen yıldız ismi yakından takip ettiği, transfer yarışında ise Avrupa'nın önemli kulüpleriyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüpleriyle temaslarını yoğunlaştırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hamlelerine kıyasla daha sakin bir dönem geçirirken, bu durum bazı taraftarların eleştirilerine neden oldu.
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk ve tek dış transferini İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak gerçekleştirdi.
İç transferde ise tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
CİMBOM'DA GÜNDEM SANTRFOR
Teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri ise santrfor takviyesi.
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından yönetim, golcü arayışlarını hızlandırdı.Sarı-kırmızılı heyet, Victor Osimhen'in alternatifini Avrupa'nın önde gelen liglerinde arıyor.
Sarı-kırmızılı heyet, Victor Osimhen'in alternatifini Avrupa'nın önde gelen liglerinde arıyor.
GALATASARAY DEVREDE
Fransız basınından Sport.fr'nin haberine göre Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen bir yıldız için devreye girdi.
Haberde, Manchester City Teknik Direktöü Enzo Maresca'nın kadrosunda kapsamlı bir revizyona gitmeyi planladığı ve bu doğrultuda bazı oyuncuların takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
OMAR MARMOUSH
Ayrılığı en güçlü ihtimaller arasında gösterilen futbolcunun ise Omar Marmoush olduğu belirtildi.
TRANSFERDE FORMÜL...
Manchester City'nin minimum 52 milyon sterlin bonservis geliri beklediği Marmoush için Galatasaray kiralama formülüne başvurmak istiyor.
TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Atletico Madrid'in, Julian Alvarez'in olası ayrılığı halinde Mısırlı yıldızı öncelikli hedef olarak belirlediği ifade edilirken, Tottenham'ın resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
TRANSFERDE RAKİP ÇOK!
Aston Villa, Barcelona ve Juventus'un da Omar Marmoush'un durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
MANCHESTER CITY'NİN BEKLENTİSİ...
Manchester City'nin Marmoush için 52 ila 70 milyon sterlin arasında bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.
MANCHESTER CITY KARNESİ
İngiliz devi ile tüm kulvarlarda 61 maça çıkan Marmoush, 16 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı.
REIJNDERS DE GÜNDEMDE
Manchester City'de ayrılığı gündemde olan isimler arasında Tijjani Reijnders'in de yer aldığı belirtilirken, Hollandalı orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği öne sürüldü.
İŞTE O HABER
Sport.fr: "Enzo Maresca, orta sahasını yeniden şekillendirmek istiyor ve bunun için bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Omar Marmoush geliyor. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in olası ayrılığı halinde Mısırlı futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirledi. Tottenham'ın resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Aston Villa, Barcelona, Juventus ve Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor."
Sport.fr: "Takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isim Tijjani Reijnders. Hollandalı orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Atletico Madrid'in ilgilendiği öne sürülüyor."