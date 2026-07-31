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Yazarlar Fatih Doğan Avrupa’ya mesaj
Avrupa’ya mesaj
31 Temmuz 2026

FATİH DOĞAN

Avrupa’ya mesaj

Beşiktaş, Midtjylland deplasmanında yalnızca bir üst tura çıkmadı; Avrupa'da yeni kimliğini de gösterdi. İlk maçta alınan 1-0'lık avantajın ardından birçok takım skoru korumayı düşünürdü. Italiano'nun Beşiktaş'ı ise korkarak değil, oyunu kontrol ederek turu almayı seçti. İşte büyük takımları ayıran fark da tam burada ortaya çıktı. Maçın en kritik noktası, savunma ile orta saha arasındaki mesafeydi. Salih, savunmanın önünde adeta bir süpürücü gibi oynadı. Orkunve Olaitan'ın merkeze verdiği destekleMidtjylland'ın en büyük silahıolan ikinci toplar büyük ölçüdeetkisiz kaldı. İlhan ve Cerny genişliği sağlarken, Oh'un bitmek bilmeyen presi rakip stoperlerin rahat oyun kurmasını engelledi. Savunmada ise Djalo ile Emirhan kusursuza yakın bir uyum yakaladı. Hava toplarında taviz vermediler, Nübel de kritik anlarda güven veren duruşuyla takımına liderlik etti. Avrupadeplasmanlarında turu yıldızlardanönce böyle savunmalar getirir.
Rashica'nın oyuna girdikten sonra attığı gol, eşleşmenin düğümünü çözdü. Ardından Orkun'nun penaltıdaki soğukkanlılığı turu mühürledi. Büyük oyuncular, büyük anlarda sorumluluk alır; Orkun bunu bir kez daha gösterdi. Ama gecenin en büyük kazancı skor değildi. Beşiktaş; panik yapmayan, oyunun temposunu bilen, ne zaman bekleyeceğini ne zaman vuracağını hesaplayan olgun bir takım görüntüsü verdi. Italiano'nun kısa sürede takıma kazandırdığı disiplin ve organizasyon, Avrupa seviyesinde karşılığını bulmaya başladı. Kazanılan sadece bir tur değildi. Siyah-beyazlılar, Avrupa'ya"Ben geri döndüm" mesajınıverdi. Beşiktaş, bu sezon yalnızca turları geçen değil, rakiplerinin çekindiği bir Avrupa takımına dönüşebilir.

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