31 Temmuz 2026 BÜLENT TİMURLENK













Mühendis İtaliano İtaliano'yu yeni bir lokomotif inşa eden mühendis gibi düşünün. Eksiği çok bu lokomotifin, sezon başladığında raya konması gerekiyordu. Bu bir mecburiyet. Az gider durur mu, raydançıkar mı bunlar hep temmuz veağustos aylarının futbolda sancısı. İlk maçta 28 hücum, 7 isabetli şutla 75 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında alınan 1-0'lık galibiyet maçın hakkı değildi. Turu İstanbul'da cebe koyamayınca yeni kurulan bir takım yeni hocasıyla elbette tedirgin gider rövanşa. Öyle de başladılar... Midtjylland ilk yarıda özellikle maçın başlangıcında golü bulsa kutu gibi statta bize başka bir film izletebilirdi. Sol kanatta genç İlhantecrübesiz, sağ kanatta Cerny saçbaşyolduracak kadar kötü oluncailk yarıdaki futbola kimsenin itirazıolmadı elbette. Kartal, ikinci yarıya iyi başladı. Ev sahibi bu maçta da 10 kişi kaldığında dakika 53'tü. 12 dakikada da dört değişiklikle tabelayı değiştirmeye çalıştılar ama İtaliano bir değişiklikle anında Rashica ile golü buldu. Ardından Orkun'un penaltısı... Ülkesinden uzakta ilk kez çalışan ve yaptıklarıyla ligin şampiyonluk yarışı veren ekiplerinde çalışmayı sonuna kadar hak eden İtaliano'yu, Beşiktaş'ın başına getirmek ilk düğmenin doğru iliklenmesidir. Mühendis İtaliano lokomotifinin eksiklerinin farkında. Elbette fazla zamanı yok. Çek temsilcisi, Beşiktaş'ı bekliyor. Ama bu, sezon başlangıcı. Uzun yıllardır yarıştan uzak kalan Beşiktaş taraftarına bu yaz sıcağında buz gibi bir bardaksu etkisi yapmıştır.