31 Temmuz 2026 HAKKI YALÇIN













Uyarı mektubu! Kıytırık bir rakip karşısında kıl payı geçtiği bir turdan sonra Fenerbahçe'de soru işaretlerinin çengeli doldu. Yeni transferlerin uyumu kadar sezon başı gerçeklerini de hesaba katmak gerek ama en görkemli transferlerin bile kulüplere söylemekten çekindiği sırları vardır, onu da en iyi biçimde sezon başlayınca görürüz. Futbolun vefa tanımayan halleri de caba!

Şampiyonlar Ligi özlemini gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiğini teknik adam kadar futbolcuların da bilmesi gerekir. Ama hazırlıksız yakalanmak konusunda futbolun eli açıktır, bazen beklenmedik sonuçları da doğurabilir. Biz buna "uyarı mektubu" diyoruz.



Eldeki kadronun geçen sezon iyi kullanılmadığını gördük. Fenerbahçe'nin seyir zevkini yaratan ve mutlak galibiyet konumunu oluşturan bir sisteme ihtiyacı var. Rakibe baskıyı koşulsuz kabul ettiren 'sıkı dostlara!' O yüzden futbolculara yüklenmesi gereken sorumluluk da "bizden istediğiniz her şeyi aldınız, sizden istediğimiz tek şeyi verin!" duygusunu aşılamak. Biz buna 'sadakat" diyoruz.



Bazılarının Fenerbahçe formasını bedenine uygun "kıyafet" zannetmesiyle, bazılarının buna müsaade etmesi arasındaki ortaklığın bedeli geçen yıllarda ağır ödendi. Bazı futbolcularda inat etmenin bu takıma yararı olmadığı ortadayken, bu takımın gol sorununun çözülmesine yönelik eylem planı yürürlüğe girmeli.

Eski gerçeklerden yol sormakla rakibi yormak arasında yürekli işçilik zorunlu. Pozisyonlarda rakibe hamle üstünlüğü sağlamakla maçı kazandırmak arasındaki gerçeklere bakarsak, Fenerbahçe ne çektiyse üçüncü bölgeden çekti. Meseleye gerçeklerin penceresinden bakılmazsa eski yanlışlar yenisini doğurur. Biz buna "futbolun yasası" diyoruz.



Fenerbahçe'yi geçen sezon şampiyonluk yolundan çeviren sorumsuz futbolcuları ve "dış güçler masalıyla" onları sorumluluktan muaf tutanları işaret ederken, "hiç olmazsa bu sezon Fenerbahçeli çocukların hayallerini çalmayın!" diyoruz.

Hayaller büyük yolculuğu işaret ederken gerçekleri de inkar etmiyoruz.

Bizler sezon başı hallerine saygılarımızı sunarken, Fenerbahçe sevdası sömürülen çocukların tarafında olacağız, yanlışlara alkış tutanların tarafında değil.

Her koltuğun harcı emektir, o çocukların gösterdiği sevginin karşılığı da borçları çocuklara geri ödemektir. Biz buna "çubuklu forma ruhu" diyoruz.



Elde harika bir kadro varken, bu kadroyu en iyi biçimde kullanmak teknik adamın duruşuna bağlıdır. Devir ego devri değil. Futbolcularla polemiğe girmenin de hiçbir anlamı yoktur. Her teknik adama böylesine bonkör bir transfer sistemi nasip olmuyor çünkü.

Eğer büyük hayallere şimdiden hazırlanmak gerekiyorsa, bilinç akışına ve futbolcu bakışına değer verilmesi de en önemli transfer metotlarından biri sayılmalıdır. Bunun tercümesi de 'zihinsel kazanma yeteneğini fiziksel olarak da sahaya yansıtan bir takım oluşturmak!'



Haklı eleştiri yapanlar bir kaşık suda boğuluyor da ipini sahibine teslim eden kuklalar paraya boğuluyorsa, uyutmak uyandırmaktan değerli olduğu içindir.

Paranın dolaşımına karşılık, biz buna algının ve sezginin dolaşımı diyoruz.

İlerleyen haftalarda transfer ağalarını da verdiğimiz adreste bekliyoruz!

Sonuç olarak; Fenerbahçe'nin yaptığı transferler şık bir davetiyeyle taraftara yollanan şampiyonluk kartpostalı gibi görünüyor. Peki ya Şampiyonlar Ligi hayali gerçekleşmez ve ligde şampiyon olamazsa? İşte o zaman birilerinin yandığının resmidir.