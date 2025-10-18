Bu gençlerin hepsi Türk!

Milli takımımızın Dünya Şampiyonası yolunda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ve son iki karşılaşmadaki üst düzey futbol, hepimize büyük bir gurur yaşattı.

Bu başarı sadece sahadaki skorla değil, Türk futbolunun geleceği açısından da umut verici bir tablo oluşturdu.

Maçın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı seremoni, adeta bir birlik ve beraberlik fotoğrafı gibiydi.

Ne güzel bir tabloydu...

Tebrikler milli takım!

Bu çok başarılı gençlerin hepsi Türk evladı!



Erkek basketbol takımımız, kadın voleybol takımımız, olimpiyatlarda madalya kazanan sporcularımız...

Her biri, Türk gençlerinin ne kadar yetenekli, çalışkan ve azimli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ancak dönüp Süper Lig'e baktığımızda manzara iç açıcı değil.

Her takımda 14 yabancı futbolcu bulunuyor ve kimi zaman ilk 11 tamamen yabancılardan oluşuyor.

Hadi bakalım, bu gençlere yer verin!

Yıllardır gençler için mücadele eden bir ağabeyiniz olarak açık söylüyorum: Bu takımların ilk 11'ine Türk gençlerini koyun bakalım, görün farkı!

Bugünkü tablonun en büyük sebebi, özellikle dört büyük kulübün yönetimlerinde yer alan isimlerin popülist yaklaşımlarla yıllardır vasat futbolculara yüksek maaşlar ödemesidir.



Sonuç?

Ne Avrupa'da başarı, ne ekonomik istikrar...

Anadolu kulüpleri de bu yanlışa uydu. Bütçelerinin üzerinde harcamalar yaptılar, menajerlerle anlaşıp kulüplerin kasalarını boşalttılar, altyapıyı unuttular.

Ortaya çıkan tablo: Avrupa'da söz sahibi olamayan, ekonomik olarak borç batağına saplanmış bir Türk futbolu.

Şahsi kefalet şartı artık gelmeli Yıllar önce defalarca dile getirdim.

Sayın Milletvekilimiz Saffet Sancaklı da bunu Meclis kürsüsünde gündeme getirdi: "Dört büyük kulübün başkan ve yöneticileri, bütçelerini aşarak borçlarını artırırlarsa, dönem sonunda şahsi kefaletleriyle ödemeyi taahhüt etmelidir."

Bu öneri neden Kulüpler Birliği Yasası'na girmedi?

İşte işe buradan başlamak gerekiyor.

Gerçek yatırım: altyapı ve gençlik Öncelikle, kulüp başkanlarının harcama yetkileri kanunla sınırlandırılmalı.

Daha sonra da kulüplerimizin altyapılarına gerçek anlamda yatırım yaparak bu yetenekli gençleri Türk futboluna kazandırmalıyız.

Ben de en kısa zamanda büyük emeği olan TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşüp bu önerimi bir kez daha paylaşacağım.

Kalın sağlıcakla, Saygılarımla.

Sinan Vardar