Gelecek hedefi

Trabzonspor milli aradan sonra sezona istediği gibi başlayamayan Başakşehir deplasmanında üst sıralardan kopmamak için 3 puanı hedefliyordu. Oyunun başında doğru VAR uyarısı ile Başakşehir 10 kişi kaldı. Kolay geçmesi düşünülen maçta bordo mavililerin iki defa geriye düşmesi açıklanır gibi değil. Augusto ve Zubkov bazı pozisyonlarda bencillik yapıp Onuachu'yu topla buluşturamadı. Biraz da laubali şekilde davrandılar. Futbol bunu asla kabul etmez. Nitekim bu ikili 2 net gol pozisyonunu harcadı. Augusto pası Onuachu'ya atsa Trabzonspor devreye 2-1 önde girecekti. Ancak soyunma odasına 2-1 geride girdiler.

Olaigbe oyuna girdi girmesine ama sezon başından beri performansı kötü olduğu gibi büyük takım için yetersiz bence. Oyun içinde bu kadar topla oynuyorsan kaptırdığın yerde karşı pres yapmalısın. Top ayağında iken organize olmuş takıma karşı set hücumunda yeri geldiğinde alan daraltıp yeri geldiğinde genişletmen gerekir. Rakip bir de 5-3-1 dizişiyle oynuyorsa onların savunmada mesafe ayarlarını açman ve o aralara oyuncularının girmesi lazım.

Birçok hücum parametresi gol için gerekiyordu. Bunu zaman zaman doğru yaptılar. Zaman zaman akılların devreden çıktığı yerlerde içgüdüsel hareket ettiler. Düello şeklinde geçen maça attığı muazzam golle Muçi damgasını vurdu. Trabzonspor'un tabii ki oyun ve oyuncu eksiği var. Ama gecenin sonunda ligde 13 maçta 28 puanla üçüncü sırada oldukları gibi, liderin de 4 puan gerisindeler. Bu maçta kazanmak takımın ligdeki gelecek hedefleri için her şeyden önemli idi. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.