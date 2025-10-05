05 Ekim 2025, Pazar ÖMER ÜRÜNDÜL











Altın gibi 1 puan G.Saray yorgunluğuna rağmen alışılmış iç saha başlangıcını dün gece de yaptı. Önde baskı ile sürekli hücum varyasyonları denemek istediler. Beşiktaş, alanı iyi daralttı. Bire bir markajlarda başarıydılar. Oyunu geride kabul ettiler. Ama 3 kere de karşı kaleyi tehdit etmeyi göz ardı etmediler. Kritik bir anda skor avantajı yakaladılar. Ardından da saha içi ortamını tamamen Beşiktaş lehine çeviren kırmızı kart gerçekleşti. Organize bir atak sonucu bulduğu boşluğa geriden iyi hareketlenen Rafa Silva'yı, Sanhchez düşürünce oyundan ihraç edildi.

Bu durumda ikinci yarının ilk başları çok önemliydi. Fakat Beşiktaş bu yarıda her yönüyle çok kötü bir 10 dakika sergiledi. Tamamen geriye mahkum oldular. Hiç pas yapamadılar, hiç öne çıkamadılar. Bir de üstelik 1 gol hediye ettiler. Galatasaray için bu şartlarda maçı berabere bitirmek çok önemliydi. Doğal olarak son yarım saatte topu Beşiktaş'a bırakıp geriyi kapattılar. Beşiktaş'ın set oyunu zayıf, o yüzden üretemediler. Çok net gol pozisyonu gündeme geldi. Onu da Rafa gibi kaliteli bir isim boş kale varken havaya dikti. Sonuçta puanlar paylaşıldı.

Torreira mucizesini hakikaten ayrı incelemek lazım. Sakatlanıyor, adalesi çekiyor, devam ediyor. Hafta içi yorgunluğuna rağmen yine her yere bastı. Bir de üstelik hücum presle kaptığı topla beraberlik golünü yarattı. Lemina da çok iyi stoper görevi yaptı.

G.Saray'ın, Liverpool maçı yorgunluğunun üstüne yenik durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen aldığı bu puan altındır. Cerny iyi futbolcu ama fizik gücü yetersiz. Toure, varlık gösteremedi. Sergen Yalçın'ın çok zamana ihtiyacı var.