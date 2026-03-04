04 Mart 2026, Çarşamba MURAT ÖZBOSTAN













Tedesco’yu harcarsanız F.Bahçe kaybeder! Fenerbahçe, Avrupa'dan elendi, ligde iki maçta 4 puan kaybetti... Dolayısıyla hedefe oturtulan isim de Tedesco oldu... 10 gün önce kahraman, 10 gün sonra senden kötüsü yok! Mantık genelde bu zaten. 3 yıl arka arkaya şampiyon olan Okan Buruk'u, Galatasaray taraftarı istifaya davet etmedi mi! Ne çabuk unuttunuz! Gelelim Tedesco'ya; genel tabloya bakarsak başarılı bir teknik adam olduğu gerçek... Genç bir hoca olarak kısa zamanda neler yaşadı neler Fenerbahçe'de!. Burası çok zor bir kulüp ve camia... Jhon Duran olayı bile başlı başına yeter! Ederson'un hocaya çıkışları! 1 haftada iyileşmesi ve Antalya'da bir anda kaleye geçmesi! Her oyundan çıkan futbolcunun trip atması... Aile içinde birçok mesele olabilir tabi. Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fenerbahçe için önemli kayıplar olsa da hâlâ avantaj cebinde. Ama kazan da kaynıyor. Sadettin Saran; Samandıra'yı toparlayacak bir numaralı kişi. Zaten bunu yapamazsa film kopar. Kim kiminle küsse barıştırmalı! Yapılması gereken şey, Tedesco'ya ne olursa olsun sahip çıkmak, üzerine oynamamak!... Kendisi yaşadıklarından dolayı mutsuz ve gitmek istiyorsa onu bilemem -ki sanmıyorum. Sosyal medyada özellikle binlerce abuk-subuk yorum var. Bunlara bakarsak "Hocayı gömün" diyen kişi sayısı bir hayli fazla. Ama doğru bir analiz için de şunları da yazmak lazım; mevcut yönetim neden transferde hatalar yaptı? Neden bir ay boyunca Kante'nin peşinden gitti? Talisca ile niye aceleyle sözleşme yapıldı? Hakem hataları için suskun kalınması doğru muydu? Antalya maçının ardından 3-4 cümle etmek varken yapılan yazılı açıklamanın arada kaybolup gittiğini gören bir iletişim uzmanı yok mu bu takımın? Yani son tabloya bakarsak hoca yüzde 51 hatalı ise yönetim de yüzde 49! Özetle Tedesco'nun Fenerbahçe'si şu anda ligde namağlup bir takım. Bundan sonraki kaderi de kendisi çizecek ama Başkan Sadettin Saran'a da büyük iş düşüyor. Şimdi liderlik zamanı!