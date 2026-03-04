Barış Alper damgası

Alanya'da rotasyonlu Galatasaray, oyun, mücadele ve pozisyon zenginliği olarak büyük keyif verdi. Kadroda fazla yer bulamayan oyuncular, başarıya aç bir oyun ortaya koydu. Renato, çok temiz bir gol atarken orta sahada özellikle vücut çalımları, mücadelesi ve hücumlara sık katılması ile ileriye dönük umut saçtı. Asprilla hızlı ve çabuk olmasına rağmen güçlenmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Geceye damgasını Barış Alper vurdu.



Juventus'u darmadağın eden Barış hızını alamamış olacak ki 45 dakika sahne aldığı Alanya'da neler yapmadı ki? Penaltı yaptırdı, golünü attı, Renato'ya gol pası verdi sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadelesi ile, körük gibi ciğerleri sayesinde attığı deparlarla adeta Liverpool'a "Beni bekleyin" mesajı yolladı. İlkay, sakin kimliği ile pas oyununda telaş yapmadığı gibi rakibe hiç top atmadı!



Arkadaşlarının sıkıştığı anda pas limanı oldu. Leroy Sane'nin gerçek yüzünü nihayet Alanya'da gördük. Topla attığı deparlar, Eren'i gol yoluna sokması, rakip defansın içinden dalgakıran gibi geçmesi, çabukluğu sürati göz doldurdu. Kalan 10 haftada Galatasaraylılar Sane'den bu oyunu bekliyor. Eğer Alanya'daki performansını lige taşırsa sorun olmaz.



Kaleci Günay Güvenç yedek oturuyor ama hep hazır konumda. Yine müthiş kurtarışlar yaptı, çoğu pozisyonda arkadaşlarının hatalarını kapattı.Devler Ligi'nde yoluna devam eden, Süper Lig'de 4 puan farkla zirvede olan Galatasaray, çeyrek final öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaparak 12 puanla bu kulvarda da liderliği kimseye bırakmadı.