Ligden çekilelim ama hakkımız... Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bahis soruşturmasında toplam 1024 futbolcu listeye girerken, çoğunluğunu 2. ve 3. Lig kulüplerinin oyuncuları oluşturmuştu. TFF 2. Lig'de iki grupta 36 kulübün tamamında toplam 282 futbolcu bahis oynamakla suçlanıyor. Bu kulüplerden bir kısmı haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilmek için TFF'den yardım istediler. Bu kulüplerin, "Oynatacak futbolcumuz kalmadı. Takımı toparlamak da zor. Bu nedenle hakkımız saklı kalmak üzere seneye lige devam edelim" dediler. Bu ilk etapta TFF tarafından kabul görmedi. Bir kısım takım ise "Oyuncu sözleşmeleri ne olacak!. Taksidi olan futbolcularımız var. Bizim kulüp olarak bu işte kabahatimiz yok. Ekonomik olarak yardım istiyoruz. Ya da sözleşmeler dondurulsun" fikrini ortaya attı.



SÖZLEŞMELER NE OLACAK! PARAYI BİZ ÖDEMEYELİM!

Hatta bu takımlardan biri, "Bir futbolcum için 4 milyon TL ödemem var.. Ceza alırsa ben bu rakamı neden ödeyeyim" dedi. Erbaaspor'da 16, Mersinspor'da 12, Beykoz Anadolu ve Muşspor'da 11'er, Kastamonuspor, Soma, Muğla, Mardin 1969, Kepezspor ve Karaman'da 10'ar, Ankaraspor ve Kırklarelispor'da 9'ar futbolcu PFDK'ya gönderilmişti. 4 grupta 64 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig'de 629 futbolcu disiplinlik oldu. 35 takımda 10 ve daha fazla futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Diyarbekirspor'da 18, Ağrı 1970'te 17, Yalova FK'de 16, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat'ta da 15'er oyuncu PFDK'nın vereceği cezaları bekliyor. Süper Lig ve TFF 1. Ligi cezaları dün açıklanırken bu oyuncular için değerlendirme devam ediyor.



FIFA'YA YAZI GİTTİ, YENİ DALGA YAKIN

Federasyon, FIFA'dan sadece Türkiye içi transferler için ek bir transfer dönemini resmen istedi. FIFA daha yanıt vermedi. Bu arada kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve menajerlerin çalışmasının da bitme aşamasında olduğu ve haftaya açıklamanın TFF tarafından yapılacağı öğrenildi. Sayının 300-400 arası olduğu kaydedildi.



ELMALI'YA VERİLEN CEZA NORMAL Mİ!

PFDK ceza paketinin ilk bölümünü açıkladı.. En çok dikkat çeken Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Özellikle diğer takım taraftarları G.Saraylı futbolcuya verilen bu cezaya itiraz etti. 45 gün ceza alan 22 futbolcu var. 57. maddeye 3 ila 12 ay arasında cezaya hükmediyor.. Ama PFDK, oyuncunun durumuna göre kurul indirime gidebiliyor. 22 kişi için bu işlem yapılmış. Eren, 4 yıl 10 ay önce Silivrispor'da iken oynadığını zaten itiraf etmişti.. Bu da bir indirim gerekçesi sayılmış. Özetle oynanan maçlarının sayılarına göre cezalar değerlendirmesi yapılmış. Mesela Metehan 1600 maça bahis oynamış ve 9 ay ceza aldı.