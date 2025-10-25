Bir kulüpte iki ayrı scout ekibi olmaz!

Beşiktaş bir yandan saha sonuçlarıyla mutlu olmak için çaba harcarken kendi içinde scouting gerilimi yaş-ı yor. Sergen Yalçın, Scouting Direktörü Eduard Graf ile çalışmak istemediğini açık açık söylüyor. Yalçın son açıklamaları ve hamleleri ile Graf'ı 'devre dışı bırakma' yönünde net sinyaller veriyor. Zamanda şöyle bir yolculuk yapalım: Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta (Göztepe yenilgisi sonrası) Yalçın, scout ekibini açıkça hedef aldı. Kayseri galibiyeti sonrası basın toplantısında "Sağ olsun scout ekibi, aylardır çok iyi çalışmış" diye ironik bir çıkış yaptı.

GRAF'IN LİSTESİ ÇÖPE Mİ

Graf'ın listelerini çöpe attığını ima etti. Genç yabancı kontenjanının boş kalmasını scout ekibine bağladı. Konya maçı sonrası Yalçın, "Ümraniye'de yeni bir ekip kuruyoruz, bazı şeylerin değişmesi gerekecek" dedi. Bu ekip, Serkan Reçber liderliğinde Yalçın'ın taleplerine göre çalışacak ve Graf'ı bypass edecek. Peki Graf gidecek mi? Hayır. Adalı onu göreve getirdi. Sergen Yalçın, transferde kendi network'üne güvenmek istiyor. Graf ise modern scouting yaklaşımıyla uzun vadeli bir kadro kurma peşinde. Bu iki vizyon zıt. Yalçın'ın "kendi ekibimi kuruyorum" demesi, Graf'ın raporlarını çöpe attığını gösteriyor. Göreve 1 Mart'ta başlayan Graf, scoutluk görevine B.Dortmund'da başlamış ve burada 12 yıl "Şef Scout" olarak çalışmış. 2009-10'da da Bielefeld altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı. Osnabrück U17'de yardımcı antrenör olduktan sonra 2013-14'te Dortmund'da yardımcı antrenör, Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü olarak bulunmuş. İyi bir CV... Teknik kadro ile Graf'ın ekibi ayrı telden çalıyorsa başarı nasıl gelecek? Tuhaf durum yok mu? Yapılan transferler fiyasko ise Graf niye orada oturuyor? Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş zarar görür. Bir kulüpte iki tane ayrı scout ekibi olmaz!



OSİMHEN, G.SARAY'I DÜNYAYA TANITIYOR

Osimhen için G.Saray parayı doğru yere harcamış. Havalı ve kibirli bir adam değil. Oynamayınca dertlenmiyor, oynayınca da varını, yoğunu ortaya koyuyor. İmza atan, sabırlı davranan ve gaza gelmeyen Dursun Özbek'i tebrik etmek lazım. La Gazzetta dello Sport, bakın ne yazmış: "Osimhen'i gördün mü Napoli… Siz bu adamı takımda tutmayı beceremediniz…" Almanya, İngiltere ve İtalya medyasının ana konusu oldu. G.Saray'ın tanıtımı açısından müthiş....



UTANMADAN UEFA'YA MESAJ VERİYORLAR!

G.Saray-Bodo maçında açılan pankart İsrail basınını rahatsız etmiş.. Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri. UEFA ceza verecek mi?" yazmış. Acaba Hayom binlerce çocuk öldürülürken de paylaşımlar yaptı mı? Gazze dümdüz edilirken insanlar diri diri bombalarla yanarken neler düşündü! UEFA, G.Saray'a ceza vermeyi düşünürse en sert tepkiyi TFF göstermelidir..