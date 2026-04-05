05 Nisan 2026 BÜLENT TİMURLENK













Çelikten ilk 11 Trabzonspor'un oyunu savunurken iki adamı Batagov ve hücumdaki ekstra silahı Muçi'nin yokluğunda yerlerine forma giyenler maçın kaderini belirleyecekti. G.Saray'da Osimhen, Sara ve Sane'nin yokluğunda şans bulanlar da aynı misyona sahipti. 4-2-4 gibi görünen cüretkâr bir 11 ile sahaya çıkan Fatih Tekke, tribünleri arkasına alıp golü bulup rakibi erken dağıtmayı planlıyordu. Öyle yaptı, golü de buldu. G.Saray, Juve deplasmanında olduğu gibi ilk yarıda her noktasından dağıldı gitti. Hücumda Barış dışında mücadele gücü olmayan 9 camdan adam vardı sahada… Ev sahibi ilk yarıda farkı üçe de çıkartabilirdi. Okan Buruk'un iyi oynamasa da -sakatlığı yoksa- Torreira'yı oyundan alıp, celladına aşık mahkum gibi Yunus'a sarılması garip elbette. G.Saray kötü oynarken de tabelayı çevirecek golü buldu. 45-55 arasındaki oyun, Trabzon'un da oyunu sahasında kabul etmesinin ardından momentumu sarıkırmızılı ekibe veriyordu ki ligin en çok duran toptan gol atan takımından ikinciyi de yemeyi de başardılar. Milli ara sonrası vidaları gevşemiş takımını bu derbiye motive edemeyen, bir büyük maçta daha krize girdiğinde çözüm üretemeyen Okan Buruk, "Osimhen sayesinde kazanıyor" diyenlere bir anti-tez yazmalı… G.Saray'da Singo ve Barış dışında kenardan gelenler de dahil takım tanınmaz haldeydi… Demek ki çok fazla prim kazanmışlar düne kadar… Fatih Tekke'ye tebrikler. Eksik kadrosunu çelik kıvamında hazırlamış 6 puanlık maça. Sonuna kadar hak edip kazandı Trabzonspor… Okan Buruk, 3 şampiyonlukla çizdiği 'doymuş adam' portresinin üzerini karalamak istiyorsa önünde Göztepe deplasmanı var.