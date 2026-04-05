Her şey çok güzeldi

Futbolda zaman istikrarı, istikrar da başarıyı getirir. Konuyu biraz aralarsak bir futbol takımında doğru adamlarla yola çıkmışsanız o adamlara zaman tanıyacaksın. Başlangıç döneminde alınan kötü sonuçlara tahammül edip sabır göstereceksiniz. Biz Trabzonluların çok azında var olan sabır bu sezon hem teknik hem de idari yönetime sehven olsa gösterildi. Görünen o ki Trabzonspor'da birimler yavaş yavaşta olsa yerine oturuyor. Bu Trabzonspor'a herkes artık yardımcı olmalıdır. Bilhassa kalem erbabı arkadaşlar ile taraftar, Trabzonspor'u haftalık sonuçlara göre değerlendirmekten vazgeçmelidirler. Lig uzun ve zaman zaman bozuk zeminli ve tehlikeli virajlarla dolu bir yoldur. Onun için her şeye hazırlıklı olunması gerekiyor. Gelelim maça, Trabzonspor kendi sahasında lider Galatasaray'ı karşılarken bu maçta alacağı 3 puanla ligde çok şeylerin değişeceğini gösterecekti. Nitekim maçın ambiyansı da önemi kadar yüksekti. Trabzonspor kendi sahasında oynamanın avantajını iyi yakaladı. Başlarda maça hemen ağırlığını koymasının karşılığını 4. dakikada Onuachu'nun kafa golüyle galibiyeti yakaladı. İlerleyen dakikalarda 1-0'lık dezavantajın verdiği itici güç ile Galatasaray sanki 20 dakikadan sonra oyunda biraz daha ağırlığını koymaya başladı. Bir şeyler Trabzonspor'un lehine gelişiyor gibiydi. İlk yarıyı 1-0'lık galibiyetle bitiren bordomavililer, yine golü yakalamaya yakın gözüküyordu. Hiç hesapta yokken Galatasaray, beraberlik golünü Singo ile buldu. Trabzonspor yine 62. dakikada Nwaiwu'nun kafa golü ile yeniden öne geçti. Ve bu skorla da maçı bitirdi. Galatasaray lider gibi oynadı ama şampiyon gibi oynayan takım Trabzonspor'du. Trabzonspor şampiyon olabilir mi? Bu 3 puanlık sistemde her şey değişebilir.