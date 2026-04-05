05 Nisan 2026 ÖMER ÜRÜNDÜL













Trabzonspor çok dirençliydi! Dün gece Trabzon'da futbol seviyesi vasatı aşmayan ama mücadele ve heyecan dolu yüksek bir maç izledik. Galatasaray maça erken yediği golle adete yenik başladı. Ondan sonra da devre sonuna kadar da oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. Bunun en önemli nedeni Trabzon savunmasını çıkışlarda hataya zorlayacak alışılmış ön alan baskılarını uygulayamayışıydı. Bunun 2 nedeni vardı. İcardi'nin ayakta duracak hali yok. Tabi ki Osimhen'in öndeki pres gücü aranıyordu. İkincisi de son senelerde izlediğim en kötü Torreira performansıydı. Trabzonspor, bu yarıda istediğini yaptı. Bilhassa sağ kanat bindirmeleri zaman zaman etkili oldu. Jakobs kötü günündeydi ama önündeki Lang'dan hiç yardım almayışı da ciddi bir sorundu. Okan Buruk, iki hamleyle ikinci devreye başladı. Ve takımın en çalışkan ismi Barış Alper'in arka direğe yaptığı mükemmel ortasıyla Singo skora denge getirdi. Golden sonra G.Saray kontrolü ele aldı. Trabzon da dirençli mücadelesine devam ediyordu. Sonra duran toptan Nwaiwu, mükemmel kafa golüyle Trabzon'u tekrar öne geçirdi. Ondan sonra maçın heyecan dozu yükseldi. Galatasaray yoğun baskı kurdu ama beraberliği bulamayınca önemli bir 3 puan kaybetti. Galatasaray'da İcardi sahada yok. Okan Buruk bu konuda kendini sorgulamalı. Çünkü Galatasaray, zor deplasmanda 10 kişiyle oynadı. Trabzonspor'da Onuachu inanılmaz bir performans gösterdi. Galatasaray fizik olarak güçlü oyuncularına her pozisyonda üstünlük sağladı, defansa da yardım etti. Kısacası her şeyi yaptı. En başarılı isimler de Ozan ile Folcarelli'ydi. Bu kadar eksikle güçlü rakipten 3 puan almaları takdir edilmeli. Hakemin her düdüğü eyyamdı. Tek artısı, VAR'ın rezalet davetine giderek itibar etmeyişiydi.