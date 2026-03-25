Yaşlı kurdun oyununa dikkat!

Neredeyse çeyrek asır önce bizim için en doğudaki turnuvada tarih yazmışken, bir daha katılamadığımız Dünya Kupası bu kez bizim için en batıda… Ve önümüzde aşılması gereken iki engel var. Play-off denilince iyi hatıralarımız yok ama pozitif bakalım. Yarın taraftarımızın desteğiyle Romanya'yı geçersek, salı günü Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayıp, 2026 yazında Dünya Kupası'nda Türk milletine kendi yokluklarında bir başka ülke takımını destekletmemek için inançlı olan bir teknik kadro ve ekibimiz var. İlk rakibimiz Romanya'da bizim için en büyük tehlike Lucescu… Milli Takım'ı da, stadyumu da ülkeyi de çok iyi tanıyan kurt hoca, 2024'te göreve geldiğinden bu yana 16 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Takımı 39 gol attı, 17 gol yedi.

SÜPER LİG'DEN 4 FUTBOLCU

Romanya, Avrupa'da birçok milli takım gibi eski jenerasyonlarını arayan ülkelerden. Evet bir Hagi'leri var ama o da Hagi'nin Alanya'da oynayan oğlu İanis. Rakip savunmalar için en tehlikeli adam Dennis Man... Savunmada Draguşin, Premier Lig tecrübesiyle öne çıkıyor. Ianis Hagi'nin yanı sıra Rize'den Mihaila, Gaziantep'ten Sorescu ve Eyüp'ten Dragus kadroda. Romanya takımının birinci kalecisi Radu sakatlandı. Moldovan kadroda yok. Aioani ve Cabuz tecrübesiz. Lucescu bizi tanıyor biz de onu. Tecrübeli hoca, savunmaya ağırlık verip, bitiremediğimiz atakları geçiş hücumlarıyla cezalandırmaya çalışacak. İlk golü yerse Beşiktaş'ın stadından sağ çıkamayacağının farkında. Amacı tabelayı uzun süre 0-0 götürüp, bizi de baskı altına almak.

BİZİM KALEMİZ GÜVENDE

Rumenlerde kaleci krizi varken bizde Uğurcan'ın yüksek form grafiği en büyük güvence… Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Arda Güler'li orta sahamız kesinlikle Romanya'dan çok daha iyi ve kaliteli ayrıca daha üst düzey kulüplerde forma giyiyorlar. Galibiyetin şifresinde Kenan Yıldız ve Barış Alper'in isimleri yazılı… Merkez santrfor krizimiz sürüyor. Ama bu iki ismin dribbling yeteneği, Kenan'ın üst düzeydeki bitiriciliği ve Real Madrid'de oyun liderliğine soyunan Arda'nın Dünya Kupası'na gitme hayali bizim en büyük güvencelerimiz. Romanya tarihimizde en çok karşılaştığımız milli takımlardan biri. 26 maçta sadece 5 kez kazanabildik. 7 beraberlik, 14 mağlubiyet aldık. Ancak bu kadro o 14 mağlubiyeti, 7 beraberliği alan kadrolardan çok çok daha iyi. Hayırlısıyla Romanya'yı evine göndeririz. Pazartesi deplasmana gitmek için uçağa bineceğiz.