Rakibi yiyip bitirir!

Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, Kante çok büyük futbolcu, çok büyük bir tecrübe. Elinde Alvarez, İsmail ve Fred varken geçen hafta Guendouzi'yi almış Tedesco, bir taraftan marka bir santrfor arayışı sürerken neden Kante transferini istemiş olabilir, bunu bir sorgulayalım... Guendouzi, Fred kadar teknik değil ama ondan çok daha büyük savaşçı ve yaşı itibarıyla da dinamizme sahip bir oyuncu. Bu, Fred ara transferde olmasa bile sezon sonunda yolcu demek. Tedesco, orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen adamlar istiyor. Çünkü işin teknik ve bitiricilik tarafında bölgenin üçüncü adamı Marco Asensio. Peki İsmail ve Alvarez bu tarife uyuyor mu? Özelikle İsmail, rakibi boğan ama oyun kurarken ve dikine oynarken basit hatalar yapan bir oyuncu. Alvarez de İsmail'den daha ağır ve savunma temelli bir orta saha oyuncusu. İşte Kante, tüm özellikleriyle elbette bu iki oyuncudan çok daha fazlası. Tek sezon oynadığı Leicester'ın mucize kabul edilen şampiyonluğunun iki başaktöründen biriydi. Onu daha önde kullanan teknik adamlar da oldu. Sarri ile beraber tekrar 6'ya dönmüştü Chelsea'de.

PERFORMANSI GERİLEMEDİ

Makelele ile başlayan rakibi yiyip bitiren orta saha oyuncusu tarifinin son 10 yıldaki poster adamıdır Kante. Peki Suudi Arabistan onu etkiledi mi? EURO 2024'te Fransa gibi geniş kadroya sahip bir milli takımda orta sahanın vazgeçilmeziyken biz izleyenlere Arabistan'dan gelen en hazır oyuncu izlenimi vermişti. Tedesco, hızlı kanat oyuncularına topu seri bir şekilde aktaracak orta saha oyuncularına ihtiyaç duyuyor. Guendouzi gibi Kante de bu tarife uyuyor. Didier Deschamps'ın da Kante'yi iki 6 olarak oynattığı maçlar var. F.Bahçe, Ederson, Skriniar, Guendouzi ve Asensio ile çok iyi bir omurgaya sahip oldu. Santrfor transferi bekleniyor. Bu omurgaya Kante'yi de monte ettiğinizde rakip orta sahalara çok büyük üstünlük sağlarsınız. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bunu başta Torreira'lı, Sara'lı, Lemina'lı orta sahasıyla üç yıldır başarıyor. 'Atanın da tutanın da mühimdir' derler, yanlış değildir ama futbolun kalbi orta sahada atar. Bakınız, Casemiro, Toni Kroos ve Modric gittikten sonra Real Madrid'in hali!