27 Eylül 2025, Cumartesi ALİ GÜLTİKEN











Üçlü sistem etkisi Dün akşam adına iki tane muazzam görüntü var. Singo'nun muhteşem adam geçişi ve asisti, bu asistle birlikte İcardi'nin çok klas gol vuruşu. Maçın genel hikâyesinin önüne geçebilecek kadar güzel görüntülerdi. Galatasaray, bu golün ve yaratabildiği kısıtlı gol pozisyonlarının dışında oyunu Alanyaspor ile eşit paylaştı. Açık bir futbol, karşılıklı olarak git-gelin ve boşlukların rahatlıkla bulunabileceği bölümler oldu. Bunda Alanyaspor'un kalitesi kadar Okan Hoca'nın büyük ihtimalle Liverpool'u düşünerek denediği 3'lü savunma sisteminin etkisi vardı. İstediğini çok alabildi mi? İşin o tarafı tartışılabilir. Bu tür oyunlar çok fazla tekrar istiyor. Bu yüzden Galatasaray, Alanyaspor yarı alanında umduğundan daha az kalabildi. Pozisyon zenginliği de beklentisinin gerisinde kaldı. Oyunu bir tarafa koyup Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı tarafından bakarsak güzel bir akşam oldu diyebiliriz. Üç puan hangi şartlar altında olursa olsun her zaman değerlidir. Oyunlar da bazen düşünülenden farklı olabilir. Elinizdeki ekstra futbolcular maçı ve üç puanı istediğiniz şekilde getirebilir. Liverpool maçı öncesi o karşılaşmayı düşünerek yapılan denemelerin, bu mücadeledeki icraatı üç puan oldu. Avrupa'da da aynısının tekrarı temmenisi ile.