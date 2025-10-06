Penaltı yok ofsayt doğru

Bu F.Bahçe, bu futbolla, bu vurdumduymazlıkla bırakın şampiyon olmayı, şampiyonluğu bile kovalayamaz. En önemli rakibin G.Saray dün gece derbide puan kaybetmiş… Çok daha hırslı ve istekli olmalısın. Ama inanın koskoca F.Bahçe'nin maç boyu girdiği tek gol pozisyonu yok. Buna mukabil 3. kaleci Tarık, çok iyi oynadı. Belki de dün gece F.Bahçe'yi mağlubiyetten kurtaran yegane isim oydu. F.Bahçe'nin temel eksikliğişu; rakip ceza alanına rahat geliyorsunama ya son pasları ya da sonvuruşları kötü yapıyorsun. MeselaEn-Nesyri... Gelirse vuruyor. Rakibebaskı yapmak, topu tutup arayaoynamak gibi özellikleri, F.Bahçegibi bir takım için yetersiz. Kanat oyuncuları da öyle… Gidiyorlar geliyorlar ama meziyetleri düşük. Ne adam eksiltebiliyor ne sürpriz pas atıp pozisyon yaratabiliyor. Bunları yapabilecek tek adam Kerem'di. O da ilk yarıda bir şeyler yapmak istedi ama 2. yarıda oyundan alınıverdi. Sonuç olarak Samsun iyi takım. Zaman zaman puan da kaybedebilirler. Ama F.Bahçe adına dün geceki oyuna baktığımızda kesinlikle bu tablo kabul edilemez. Hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin 1 numarasıydı. Fakat kendine güveni gitmiş, ruhen bitmiş! Bir penaltı verdi, evlere şenlik. Allah'tan VAR düzeltti. Samsunspor'un iptal edilen golündeki ofsayt kararı doğru. Topa vurulduğunda Tarık'ın arkasındaki Samsunlu oyuncu, Tarık'ın sağ tarafındangeriye doğru koşup Tarık'ıngörüş ve müdahale alanını etkiliyor.