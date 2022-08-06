İstanbulspor-Trabzonspor maçında Vitor Hugo'nun müdahalesi faul mu? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaştı. Mücadelenin 43. dakikasında Vitor Hugo'nun İstanbulspor'un kalecisi David Raagaard Jensen'e yaptığı hareketin faul olup olmadığı çok tartışıldı. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kaleci topa yükseliyor ama vuramıyor. Ona karşı bir hareket yok. Faul maul yok burada." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
Hugo'nun müdahalesi faul mu? Toroğlu değerlendirdi! 06 Ağustos 2022 | 12:00
02:35
Abdullah Avcı: Dominant olmamız gerekiyor 06 Ağustos 2022 | 12:00
01:23
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Kaleye 1 tane top gelmedi" 05 Ağustos 2022 | 12:00
01:23
Trabzonspor Kopenhag maçı öncesi flaş Abdullah Avcı sözleri 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:09
Fırtına'da flaş Lovren gelişmesi! 02 Ağustos 2022 | 12:00
04:50
Ağaoğlu'dan Kopenhag yorumu! "Gruplara kalmak istiyoruz" 02 Ağustos 2022 | 12:00
05:01
Ağaoğlu'ndan Trabzonspor sözleri! 02 Ağustos 2022 | 12:00
00:58
Mertens'te son durum ne? 02 Ağustos 2022 | 12:00