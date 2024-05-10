THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı!
TÜRK Hava Yolları resmi sponsor olduğu Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali ile ilgili dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun rol aldığı reklam filmini yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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