FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Matematik hocan kimdi bilmiyorum ama..."
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşmanın ardından, "Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz." dedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise deneyimli çalıştırıcıyı, "İsmail senin matematik hocan kimdi bilmiyorum ama onun gözlerinden öperim. Ayrıca senin de gözlerinden öperim. Önce matematik olarak öperim sonra mantık olarak zaten öperim." sözleriyle eleştirdi. | Fenerbahçe haberleri
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