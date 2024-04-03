Gürcan Bilgiç değerlendirdi! "Verilen cezalar kaldırılabilir"
Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair verdiği cezaları değerlendirdi. İşte detaylar...
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