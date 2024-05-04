Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken, bordo-mavililer ise çıkışını sürdürmek istiyor. Peki; Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mücadeleyle ilgili tüm detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı...
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