Küçük Trabzonspor taraftarı Nurullah Balcı'nın 'bordo-mavi' sevdası!
12 yaşındaki Nurullah Balcı, gönül verdiği Trabzonspor’un, silinen logosunu eliyle çizdiği formasıyla zaman geçiriyor. Nurullah Balcı sevgisini, "Bir Trabzonsporlu olarak en çok istediğim Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak" şeklinde belirtti. | Trabzonspor haberleri
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