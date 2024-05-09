Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister. Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken, hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür. Onda bir tuhaflık olduğunu fark eden Ferit ise durumu öğrenmeye çalışır. Gülgün'den iyi haberler bekleyen Mezide, hiç ummadığı biriyle yüz yüze gelmenin şokunu yaşar. Seyran'ın içinde olduğu büyük sorunu öğrenen Tarık, ona yardımcı olmak için harekete geçerken, bu karar onu Ferit ile karşı karşıya getirir.