SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 9 MAYIS Perşembe - Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 9 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 9 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 9 Mayıs Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2024- 00:40 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024- 00:40