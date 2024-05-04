Video Trabzonspor Videoları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor'un aleyhine verilen penaltı kararı doğru mu?

Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor'un aleyhine verilen penaltı kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor evinden Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazanmıştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Samsunsporlu oyuncu, kaleci Uğurcan'a müdahalede bulunmuyor. Orada topa çıkıyor. Burada hatalı olan Uğurcan." dedi. | Trabzonspor haberleri

04 Mayıs 2024 | 22:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:26
Toroğlu yorumladı! Trabzonspor'un aleyhine verilen penaltı kararı doğru mu? 04 Mayıs 2024 | 12:00
03:36
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 04 Mayıs 2024 | 12:00
00:48
Fırtına maç sonrası gol reaksiyonlarını paylaştı! 25 Nisan 2024 | 12:00
00:58
Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı... 24 Nisan 2024 | 12:00
01:47
Küçük Trabzonspor taraftarın 'bordo-mavi' sevdası! 20 Nisan 2024 | 12:00
03:16
"Verilen cezalar kaldırılabilir" 03 Nisan 2024 | 12:00
03:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil! 19 Mart 2024 | 12:00
00:46
"Gecenin bir kahramanı vardı" 19 Mart 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN