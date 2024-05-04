Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor'un aleyhine verilen penaltı kararı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor evinden Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazanmıştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Samsunsporlu oyuncu, kaleci Uğurcan'a müdahalede bulunmuyor. Orada topa çıkıyor. Burada hatalı olan Uğurcan." dedi. | Trabzonspor haberleri
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