Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 10 Mayıs 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

10 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,23 (Alış) - 32,24 (Satış)

EURO: 34,74 (Alış) - 34,82 (Satış)

STERLİN: 39,93 (Alış) - 40,13 (Satış)

1 DOLAR = 32,24 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.435,28

Gram altın satış: 2.435,65

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.972,00

Çeyrek altın satış: 4.049,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.969,00

Yarım altın satış: 8.099,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.865,00

Tam altın satış: 16.123,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.297,00

Cumhuriyet altını satış: 16.307,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.293,00

Ata altın satış: 16.556,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Mayıs Cuma günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.