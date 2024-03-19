Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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