Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray -EMS Yapı Sivasspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların 81. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu ancak faul nedeniyle iptal edilen golü değerlendirdi. (GS spor haberi)
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