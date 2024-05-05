GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Mücadelede Mauro Icardi, Sivasspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Arjantinli golcü penaltı bekledi ancak hakem Arda Kardeşler 'devam' kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu pozisyonda penaltı yok. Zaten Icardi de fazla itiraz etmiyor. Icardi'ye bir hareket yok." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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