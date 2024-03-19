O isim için övgü dolu sözler! "Gecenin bir kahramanı vardı"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynana Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi olaylı sona erdi. Bu mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Eren Elmalı'nın yaptıklarından dolayı futbolcuyu kahraman ilan etti. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
"Gecenin bir kahramanı vardı" 19 Mart 2024 | 12:00
00:47
Toroğlu: "Maçı yarıda bırakmalıydı" 17 Mart 2024 | 12:00
03:38
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 17 Mart 2024 | 12:00
01:35
"Trabzonspor tek kale oynadı" 10 Mart 2024 | 12:00
00:26
Erman Toroğlu'dan Trabzonspor sözleri! 09 Mart 2024 | 12:00
05:03
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 06 Şubat 2024 | 12:00
26:40
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Uyarıyorum! 04 Şubat 2024 | 12:00
02:09
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı 04 Şubat 2024 | 12:00