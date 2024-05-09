Olympiakos - Fiorentina finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi final maçı

UEFA Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Dev maçın yayın saati, kanalı ve hangi gün oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Yunanistan ekibi Olympiakos, yarı finalde turnuvanın favorileri arasında gösterilen Aston Villa'yı geçerek finale adını yazdırdı. İtalyan ekibi Fiorentina ise Club Brugge'ü eleyerek finale yükselmeyi başardı. Futbolseverler, UEFA Konferans Ligi finalinde oynanacak Olympiakos - Fiorentina maçının yayın bilgilerini ve tarihini araştırıyor. Kritik karşılaşma hakkında bilinmesi gereken tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

OLYMPIAKOS - FIORENTINA FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos ile Fiorentina, 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka 22.00'de başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi, ilk olarak 2021-22 sezonunda gerçekleştirildi. İtalyan ekibi Roma turnuvayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

2022-23 sezonunda ise İngiltere temsilcisi West Ham United, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

2023-24 sezonunda ise Olympiakos ile Fiorentina önemli finalde kupayı kazanan taraf olabilmek için kozlarını paylaşacak.