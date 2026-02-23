Elbette sıkıntılı maç başlangıcından sonra Fatih Tekke hocanın çok acil ve doğru iki müdahalesi geldi:

1- 3'lü dizilişten hemen 4'lüye dönmesi.

2- Saha içinde oyuncularının yerlerini, yani konumlarını değiştirmesi.

İlk yarıdaki bu hamlelerden sonra Trabzonspor maçın tüm kontrolünü ele geçirdiği gibi, devre bitimine kadar son 25 dakikada yakaladığı momentum ile iki gol buldu. Fırtına iki net pozisyondan da yararlanamadı. Eğer onları golle sonuçlandırsaydı belki de ilk yarıda maçın fişini çekmiş olacaklardı.