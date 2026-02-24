Survivor Sercan kimdir? Sercan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Haberler

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Sercan Yıldırım, hem spor kariyeri hem de ada performansıyla dikkat çekiyor. “Survivor Sercan kimdir?” ve “Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?” soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

24.02.2026 17:19

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Sercan Yıldırım, hem spor kariyeri hem de ada performansıyla dikkat çekiyor. "Survivor Sercan kimdir?" ve "Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?" soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. 1990 doğumlu olan Sercan Yıldırım, Bursa doğumludur. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Yıldırım, forvet pozisyonunda görev yapmıştır. Hızı ve mücadeleci yapısıyla tanınan eski milli futbolcu, Survivor'da da fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın, Seren Ay'a "Sercan'ın Deniz'e ilgisi var mı?" sorusunu yöneltmesi ve Seren Ay'ın "Evet" yanıtını vermesi, Sercan'ın adının sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Yıldırım, 2007-08 sezonunda henüz 17 yaşındayken A takıma yükseldi. Süper Lig'deki ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıktı. İkinci lig maçında Kasımpaşa deplasmanında golle tanıştı. İlk sezonunda lig ve kupada toplam 11 maçta forma giydi.

SERCAN YILDIRIM'IN KARİYERİ

2008-09 sezonunda 18 yaşında 9 numaralı formayı devralan Sercan, Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarında attığı gollerle dikkat çekti. Ligin ilk beş haftasında dört gole ulaşarak Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Manchester United'ın 5 milyon pound teklif ettiği iddiaları basına yansısa da transfer gerçekleşmedi.

İlk tam sezonunda 35 maçta 14 gol kaydeden Yıldırım, Türkiye A Millî Takımı'na davet aldı. 2009-10 sezonunda da formunu sürdüren Sercan, yaşadığı sakatlığa rağmen Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a hat-trick yaptı. Aynı sezon Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak kulüp tarihinin en büyük başarısına ulaştı.

2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Rangers'a attığı golle Bursaspor'un bu organizasyondaki ilk golünü kaydetti. Forması kulüp müzesine kaldırıldı. 2011 yılında Lokomotiv Moskva ile 5,5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı açıklansa da transfer son anda iptal edildi. Aynı yıl teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray Dönemi (2011–2013)

2011 yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon Euro ve Musa Çağıran karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan Sercan, sarı-kırmızılı formayla ilk lig golünü 2011-12 sezonunda Samsunspor'a attı. Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a karşı iki gol kaydetti. 2012-13 sezonunda forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu, devre arasında kiralık olarak Sivasspor'a gönderildi.

Sivasspor (Kiralık – 2013)

Sivasspor'da inişli çıkışlı bir dönem geçiren Sercan, eski takımı Bursaspor'a gol attığı maçta sevinç göstermedi. Ancak sakatlıklar ve performans düşüşü nedeniyle Nisan 2013'te kadro dışı bırakıldı.

Şanlıurfaspor (2013–2014)

2013-14 sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a kiralandı. Sezon boyunca goller ve asistlerle katkı sağladı ancak yaşanan maddi sorunlar nedeniyle devre arasında takımdan ayrıldı.

2013-14 devre arasında satın alma opsiyonuyla Bursaspor'a kiralandı. Sezonun son haftasında gol attı ancak sezon sonunda tekrar Galatasaray'a döndü. 2015-16 sezonunda yeniden Bursaspor'a kiralandı ve sezon sonunda bonservisi alındı. Bu dönemde toplam 42 maçta 6 gol kaydetti. 2017-18 sezonu sonunda takımdan ayrıldı.

Balıkesirspor (2014–2015)

2014-15 sezonunda Balıkesirspor'a kiralandı. 31 maçta 8 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

Giresunspor (2019)

214 gün kulüpsüz kaldıktan sonra Giresunspor ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı ancak resmî maçta forma giymeden ayrıldı.

Fatih Karagümrük (2019–2020)

2019-20 sezonu öncesinde Fatih Karagümrük'e transfer oldu ve kariyerine burada devam etti.

SURVIVOR'DA AŞK İDDİALARI

Survivor kariyerine 2026 sezonunda da devam eden Sercan Yıldırım, bu kez performansının yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. Kırmızı takımda birlikte mücadele ettiği takım arkadaşı Deniz'e karşı hisleri olduğu yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yer buldu.

Sercan'ın, Gönüllüler takımında yer alan Eren'i kırmızı takımda istemediğini açıkça dile getirmesi de dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sercan'ın Deniz'e yönelik tavır ve davranışları, aralarındaki ilişkiye dair aşk iddialarını daha da güçlendirdi.