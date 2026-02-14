Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, ikinci Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordomavililer, rakibini yenerek puan farkını azaltmak istiyor. Bu sezon evinde geçit vermeyen Trabzonspor, bu alanda istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 10 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 19 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü ve 22 puan topladı. Bu maçta Trabzonspor'un en büyük gücü hücum hattı olacak.



REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR



Bordo-mavililerde Onuachu, Muçi ve Augusto'dan oluşan üçlü, attıkları gollerle takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı. Üç oyuncu toplamda 33 gole ulaşarak ligde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Onuachu için Fenerbahçe derbisi ayrı önem taşıyor. Nijeryalı forvet gol atarsa, Sörloth ile Bakasetas'ın ulaştığı 33 golü sollayacak. 2.01'lik kule, 2023-24'te ligde 15 kupada 2 olmak üzere 17 gol atmıştı. Bu sezon ligde 15, kupada 1 golü var. Onuachu 45 karşılaşmada bu sayıya ulaşırken, Sörloth 49, Bakasetas ise 122 maçta 33 golü bulmuştu. Zirvede 85 golle Şota bulunuyor. Onu 50 golle Nwakaeme takip ediyor.



İÇERDE TÜM MAÇLARDA ÜSTÜN



İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordomavili takımın üstünlüğü var. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 58 maçta Fırtına 25, Fenerbahçe 20 galibiyet alırken taraflar, 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor 71, Kanarya 65 gol attı.

SÜPER LİG'DE EŞİTLİK: 20-20



Ligde ise iki takım arasında eşitlik söz konusu. Trabzon'daki 52 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 20'sini de sarı-lacivertliler kazanmayı başarırken 12 müsabaka berabere bitti. Trabzon'daki lig maçlarında F.Bahçe 63, Trabzonspor ise 61 gol attı.



TEKKE İLE İLK PEŞİNDE



Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



FOLCARELLİ-OULAİ VARSA SORUN YOK



Karadeniz devindeki orta sahadaki uyum Fenerbahçe derbisi için teknik ekibin en güçlü kozlarından biri. Bordomavililer, Fransız Folcarelli ile Fildişi Sahilli Oulai'nin birlikte oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, Folcarelli-Oulai ikilisinin birlikte forma giydiği 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 28 puan topladı

İKİ EKSİK VAR



Fırtına'da derbi öncesinde Vişça ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra idmanlara başlayan Paul Onuachu ise forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Saviç'in kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.



53 ŞUTTA 15 GOL ATTI



Onuachu, 5 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip oyuncu oldu. 31 yaşındaki forvet, sezon boyunca çektiği 53 şutun 15'ini gole çevirerek yüzde 28.3'lük dikkat çekici bir başarı oranı yakaladı.

833 GÜNLÜK HASRET



Bordo mavililer İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Karadeniz devi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarılacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bordo- mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

FATİH TEKKE: BEN SİZE İNANIYORUM



Fatih Tekke takımla yaptığı toplantılarda galibiyet istedi. Tekke'nin, "Trabzon'daki maçlarda her zaman favori Trabzonspor'dur. Kendiniz için değil arkadaşınız için de oynayacaksınız, mücadele edeceksiniz. Kalitenize, potansiyelinize güvenin. Ben size inanıyorum. 40 bin taraftarımız zaten arkamızda olacak. Asla geri durmayacağız. En iyi bildiğimiz şekilde oynayacağız. Disiplinden kopmadan, sonuna kadar gideceğiz" dedi.

HIRSLANDIRAN KONUŞMALAR YAPIYOR



Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesaplarından hem takımı ateşleyecek hem de taraftarı atmosfere sokacak paylaşımlar yapıyor. Kulüp son yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Tekke'nin geçmişte takıma yaptığı hırslandıran konuşmalara yer verirken, tribünlerdeki coşkuya da vurgu yaptı.

F.BAHÇE'DE 2 İSİM YOK

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Archie Brown, Trabzonspor derbisinde de sahada olmayacak. Takımın yaptığı son iki antrenmana katılmayan Meksikalı Edson Alvarez de dev maçın kadrosuna alınmadı.

LİGDE F.BAHÇE ÖNDE

F.Bahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 44'ünü sarılacivertliler, 27'sini ise bordo-mavililer kazandı. İki takım, 34 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKOR 5-1

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1 yendi. Bu skor iki takım tarihindeki en farklı sonuç olarak göze çarpıyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasını da 4-0 kazandı.

DEPLASMANIN EN İYİSİ

Fenerbahçe, bu sezon topladığı 49 puanın 25'ini dış sahada aldı. Deplasmanda Tedesco ile 9, Mourinho ile 1 ve Zeki Murat Göle ile de 1 olmak üzere toplamda 11 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu karşılaşmallarda 25 gol kaydederken, kalesinde 9 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante (İsmail), Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.