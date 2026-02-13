Haberler Süper Lig Haberleri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi yazarlardan dikkat çeken yorumlar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi yazarlardan dikkat çeken yorumlar Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Sabah gazetesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte usta yazarların derbi önü yorumları... Süper Lig Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sezonun en kritik maçlarından birinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde 2. sırada bulunan Domenico Tedesco ve öğrencileri, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak/kapatmak üzere sahaya çıkacak. Fatih Tekke ile başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer ise İstanbul temsilcisini yenerek "Şampiyonluk yarışında ben de varım" demek üzere taraftarı önünde mücadele edecek. Papara Park'ta 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, sezonun en önemli maçını Sabah'ta değerlendirdi.

O değerlendirmelerde yanıtlanan sorular şu şekildeydi: 1- Şampiyonluk yarışında bu maçın önemi yüzde kaç? Kazanan şampiyonluğun net favorisidir diyebilir miyiz? 2- Hakem, Halil Umut Meler oldu. Tüm gözler onun üzerinde... Sizce hakemin yönetim stratejisi nasıl olmalı? Hakem atamasını bu kritik maç için doğru buluyor musunuz? 3- Bir yanda Onuachu-Muçi bir yanda Asensio-Talisca. Kalede ise Onana-Ederson gibi iki dev! Kim güçlü? 4- Fatih Tekke de Domenico Tedesco da birer taktik ustası! Bu satranç maçında favori kim? Hangi teknik adam, karşılaşmaya damgasını vurur?