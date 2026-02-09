Trabzonspor'un konuda anlaştığı ve imza beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakikadaki vetosuyla kaosa dönüştü. Bordo-mavili kulüpte "son saat" öfkesi devam ediyor. Çünkü transfer döneminin kapanmasına saatler kala, uzun süre konuşulacak bir transfer krizi patlak verdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin "Biz aldık diye düşünüyorduk ama!" diyerek, gerçekleşmeyen önemli bir transfer hamlesine gönderme yaptığı oyuncunun Fenerbahçe'den Oğuz Aydın olduğu netlik kazandı.



İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYORDU



Fatih Tekke'nin çok istediği Oğuz Aydın için 15 gün önce Fenerbahçe ile anlaşılmış ancak oyuncu ikna olmamıştı. Aradan geçen zamanda Fenerbahçe'de geri plana düşen Oğuz Aydın, "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" dedi. Trabzonspor da Fenerbahçe ile daha önce anlaştığı ve görüşme izni aldığı için oyuncuyla anlaşmaya vardı. Fotomaç'ın haberine göre, transferde prosedürler tamamlanırken, bu kez Fenerbahçe, "Transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" diyerek bütün kapıları bir anda kapattı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Oğuz Aydın'ın transferinde her şey yolunda giderken, Fenerbahçe'den gelen son dakika telefonu planları altüst etti. Trabzonspor'u asıl küplere bindiren nokta, bu kararın transfer döneminin kapanmasına ramak kala verilmesi oldu. Bordo-mavililer, bu gecikmeli karar yüzünden Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.