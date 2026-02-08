Spor yazarları Samsunspor-Trabzonspor maçını yorumladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 45'e yükseltti ve ligde üçüncü sıradaki yerini korudu. Karşılaşma sonrası Fotomaç yazarları, Trabzonspor'un performansını ve maçın öne çıkan ayrıntılarını değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)
Antalya'dan sonra Samsun'da da Trabzonspor'un takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınıyorum. Bu güzel oyuna gölge düşüren holiganları tribünlere değil, stat çevresine bile yaklaştırmamak lazım. Bu futbol teröristlerine en ağır cezalar verilmeli… İlk yarıda Trabzonspor tek kale bir maç oynadı. İkinci yarıda ise Samsunspor, Trabzonspor kalesine özellikle de sol kanattan etkili hücumlar geliştirdi. Samsunspor'un ikinci yarıda bu kadar etkili olmasında üst üste yapılan oyuncu değişiklikleri başrol oynadı.
Maçın ilk yarısında Muçi ile Onuachu arasındaki muazzam uyum, Trabzonspor'a golü getirdi. Trabzonspor'un 10 numarası, Onuachu'nun kafasına harika bir orta yaptı. Onuachu da bordo-mavili takımı öne geçirdi. Ardından Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un müthiş kurtarışlarına tanıklık ettik. Samsunspor'un ilk yarıda kaleyi bulan şutu yoktu. İlk bölümde Mustafa Eskihellaç muhteşem bir futbol ortaya koydu. Mustafa önde oynayınca çok daha etkili oluyor.
İlk yarıda ve ikinci yarının son bölümünde çok iyi bir Trabzonspor izledik. Zubkov'un yokluğunda oyun liderliğine soyunan Muçi, gerçekten hücuma büyük güç kattı. Bir gol, bir asistle yine fark yarattı Trabzonspor'un 'Altın Çocuğu!' Maçın ikinci yarısında bir golü VAR uyarısı ile iptal edilen Onuachu, maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıktı. İkinci yarıda giren Umut Nayir'in ortasında topu ağlara gönderen Onuachu, Samsunspor'un umutlarını bitirirken, Karadeniz'de Fırtına çıkardı!
Bu sezon 15 gole ulaşan Nijeryalı gol profesörü, zorlu Samsunspor deplasmanında Muçi ile birlikte Trabzonspor'u sırtlayan isim oldu. Orta alanda Oulai-Folcarelli ikilisi çok çalıştı, savaştı, hem hücuma hem de savunmaya destek verdi. Lovik bu maçta biraz daha iyiydi. Ama bordo-mavililerin sağ kanadı çok iyi işledi. Pina savunmada taş gibi, Mustafa hücumda hızlı tren gibiydi.
Fatih Tekke'nin elinde ışıltılı bir yedek kulübesi yok. O yüzden ilk oyuncu değişikliği için 70 dakika bekledi. Umut Nayir tercihi de çok yerindeydi. Felipe Augusto düşüşte. Kendisine gelen transfer teklifinden belli ki çok etkilenmiş. Tam maç 2-0 bitiyor derken, Muçi'nin ceza sahasına ortasında topa elle dokunan Soner, penaltıya neden oldu. Penaltıda topun başına gelen Muçi, köşeyi görürken, Samsun'da Trabzonspor'a farkı getiren isim oldu.
Trabzonspor, Samsun'da harika bir deplasman performansı ortaya koydu. Musaba'yı kaybeden Samsunspor'un hücum gücü çok zayıflamış. Muçi ve Onuachu Trabzonspor'a hayat verirken; Trabzonspor, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi. Onuachu, ligde 15 gole ulaşırken; Muçi lig ve kupada toplam 12 gol, 4 asistle başdöndürücü bir performansa imza attı.
REHA KAPSAL - TEK TAKIM!
Karadeniz derbisi dersin anlarım, aramızda rekabet var dersin anlarım, bir büyük takımı yenmek istersin bunu da anlarım... Birçok seni galibiyete ulaştıracak motive edici konu başlığı oluşturursun bunu da çok iyi anlarım…
Yalnız maç önünde yapılan ve hoş olmayan bu davranışı Samsunspor taraftarını elbette bağlamaz ama orada olup bu terbiyesizliğe tenezzül edip takım otobüsünü taşlamak neyin nesi? Bu neyin kafası? Sizler kime, neye hizmet ediyorsunuz? Bir de Trabzon insanını hiç tanımamışsınız, onları bu gibi olaylarla korkutmazsınız. Aksine daha da hırslandırırsınız. Ha bir de Antalya'da ve Kocaeli'de küçük çapta yapılan münferit olaylar yine kesinlikle şehirleri bağlamayan, gereksiz bireysel girişimler oldu.
Yani bu maçla üçüncü de gerçekleşti, bir de bunları Trabzonspor hiçbir zaman ama hiçbir zaman hak edecek bir eylemde bulunmamıştır. Bordo-mavililer öyle güçlü bir ilk yarı oynadı ki toplu ve topsuz oyununu kontrol ederek rakibine tek bir pozisyon vermedi. Attığı golün dışında çok net goller de kaçırdı. Düşünün Samsunspor kalecisi Okan'ın 5 kurtarışı var.
Bunların bazıları çerçeveyi bulsa soyunma odasına daha farkı skorla gitmesi işten bile değildi ve maçın fişini de çekmiş olacaklardı. İkinci yarıya yine iyi ve dengeli başladı bordo-mavililer. Rakibine ve seyredenlere bu maçı kazanacak takım varsa o da benim dedi.
Hücumda ilk yarıdaki gibi üretken olan, rakibinden hücum geçişi yemeyen ve gol pozisyonu da vermeden alınan bir galibiyet. Bu açıkçası atılan 3 golden daha önemliydi. 90 dakika boyunca sahada (Tek Takım) vardı o da bordo-mavili forması ile Trabzonspor'du. Oynunun hiçbir bölümünde Samsunspor rakip bile olamadı. Fırtına, başta sona hak ettiği, zor geçeceği düşünülen bir deplasmanda üç puan almasını bildi.
MUSTAFA ÇULCU - DOĞRU KARARLAR
Samsunspor ne yapacağını bilen, her oyuncunun rolünün belli olduğu, taktiksel sadakatle oynayan tam bir teknik direktör takımı. Savunmada organizeler, kaymaları iyi yapıyorlar ve geçiş oyununu oynayacak oyunculara sahipler.
Böyle bir takıma karşı Trabzonspor oyunun başında boşluk bulmakta zorlandı. İlerleyen dakikalarda üstünlüğü ve oyun kontrolünü eline aldı Fırtına.
Ya Muçi ile uzaktan şutla ya da Onuachu'yu topla buluşturarak golü bulacaktı, araştırdı, evirdi, çevirdi çareyi yüksek topla Onuachu'yu buluşturarak golü buldu. Zubkov'un yokluğunda Augusto sağ kanatta etkisizdi. Mustafa sol önde başladı ilk anlarda, yerini yadırgasa da sonra etkili oldu.
Trabzonspor skoru koruma adına psikolojik olarak bir ara geriye yaslansa da hep oyunu domine eden taraftı. Bordo-mavililer oynadığı akıl dolu futbolla zor deplasmandan üç gol ve üç puandan fazlasını kazandı.
Fenerbahçe maçı öncesinde öz güven ve moraller arttı. Alper Akarsu'nun geçen haftaki berbat yönetiminden sonra bu maça atanması adalet terazisini ve görev dağılım barışını yerle bir etti, vicdanları sızlattı! Maçın ilk dakikasında Batagov'u sözlü ikaz etti. Folcarelli'ye çıkan sarı doğru. Ntcham'a çıkan sarı gereksiz lakin Muçi'yi sarılıp savurup atan Tomasson'a mutlak sarı göstermeliydi göstermedi.
Onuachu'nun 38'de attığı gol açık ofsayt iptal doğru. 54'te atak başlangıç fazında Nwaiwu rakip Ndiaye'nin ayağına basıyor, faul yaparak topu kazandı devamında, Onuachu gol attı. Doğru VAR müdahalesi geldi. Sahada önündeki faülü göremeyen hakem, ekranda gördü, iptal doğru ama Nwaiwu'ya sarıyı unuttu! 59'da Samsunspor'un golünde Ndiaye açık ofsayt iptal doğru. 70 ve 87'de Samsunspor penaltı bekledi, devam kararları ve 90'da Soner elle oynayınca Trabzonspor lehine verilen penaltı doğru. Hakem geçen haftaya göre başarılıydı.