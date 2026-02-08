Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum."