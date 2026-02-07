Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor."

"Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."

Soru: Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali var mı?

Fatih Tekke: Zubkov'un durumu çok net değil, umarım yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde.