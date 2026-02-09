CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
"7 yeni oyuncu geldi ancak..." "7 yeni oyuncu geldi ancak..." 08:55
"Takımın adeta gaz pedalı" "Takımın adeta gaz pedalı" 08:42
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! 00:25
İşte Oğuz Aydın gerçeği! İşte Oğuz Aydın gerçeği! 00:14
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! 23:46
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! 23:45
Daha Eski
Noa Lang: Sürücü koltuğunda olan biziz! Noa Lang: Sürücü koltuğunda olan biziz! 23:35
Barış Alper Yılmaz: Rize her zaman zordur! Barış Alper Yılmaz: Rize her zaman zordur! 23:35
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı bilgileri Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı bilgileri 22:50
Sergen Yalçın: Maçın en az 15 dakika uzaması lazımdı! Sergen Yalçın: Maçın en az 15 dakika uzaması lazımdı! 22:48
Beşiktaş 1 puana razı! Beşiktaş 1 puana razı! 22:48
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 22:48
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe evinde 3 puan peşinde! İşte Tedesco'nun 11'i
Süper Loto kazanan numaralar 8 Şubat 2026
Triceps hareketleri | İZLE