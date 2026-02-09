Haberler Fenerbahçe Haberleri Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık! İşte yeni maaşı

Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık! İşte yeni maaşı Fenerbahçe'nin özellikle ara transfer döneminde yaşanan gelişmeler sonrası takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Anderson Talisca'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi iki yıl uzatıldı. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertlilerde almayı kabul ettiği maaş ortaya çıktı. İşte Talisca'nın çubuklu için dev fedakarlığı... | Son dakika FB spor haberleri Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Fenerbahçe, ara transfer döneminin noktalanmasının ardından ilk sınavına sahasında Gençlerbirliği karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, özellikle N'Golo Kante transferi ile dünyada ses getiren bir transfer dönemine imza atsa da hücum hattına yapılması planlanan golcü takviyesi yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile sınırlı kalmıştı.