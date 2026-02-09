Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık! İşte yeni maaşı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Fenerbahçe, ara transfer döneminin noktalanmasının ardından ilk sınavına sahasında Gençlerbirliği karşısında çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, özellikle N'Golo Kante transferi ile dünyada ses getiren bir transfer dönemine imza atsa da hücum hattına yapılması planlanan golcü takviyesi yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile sınırlı kalmıştı.
Taraftarların bu konudaki endişeleri sürerken teknik direktör Domenice Tedesco'nun gol yollarında Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e dayalı bir plan izlemeye karar verdiği ortaya çıkmıştı.
Bu isimler arasında beklentinin en yüksek olduğu oyuncu ise Kadıköy ekibinin tecrübeli yıldızı Talisca oldu.
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta 11 gol kez fileleri sarsan, 3 de asist katkısı sunan Brezilyalı oyuncu ile ilgili yaşanan resmi gelişmeler de bu planı doğrular nitelikteydi.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca ile nikah tazelediğini "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı." ifadeleri ile duyurdu.
Öte yandan geçen sezonun kış transfer döneminde Al-Nassr'dan gelen yıldız ismin sarı-lacivertlilerde alacağı maaş merak konusuydu.
Kadıköy yönetimi, yeni sözleşme için sürdürülen görüşmeler esnasında 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmesini talep etmişti.
Tecrübeli isim, Fenerbahçe'de yaşamak istediği şampiyonluk için yönetimin bu talebini kabul ederek dev bir fedakarlıkta bulundu.
Talisca, maaşının neredeyse yarısından vazgeçerek yıllık 5.5 milyon Euro maaştan sözleşmesini uzattı.
Sambacı yaptığı bu fedakarlık ile yönetimi mali anlamda rahatlatırken taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti.
Bu sezon çubuklu forma ile tüm kulvarlarda 33 mücadelede boy gösteren Talisca, 19 kez topu ağlarla buluştururken 4 de asist katkısı sundu.