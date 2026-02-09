Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transferi için büyük çaba harcadığı ancak sonuçlandıramadığı Hakan Çalhanoğlu için planı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların önümüzdeki yaz transferde önceliği milli yıldıza vereceği öne sürüldü. İşte detaylar...







Ara transfer döneminin ardından Galatasaray'da herkes tek bir isme odaklandı. Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için yaz döneminde yeni bir çalışmanın başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu defterini kapatmadığı ve sezon sonunda yeniden harekete geçeceği aktarıldı.