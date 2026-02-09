Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! İtalyan basını duyurdu
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transferi için büyük çaba harcadığı ancak sonuçlandıramadığı Hakan Çalhanoğlu için planı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların önümüzdeki yaz transferde önceliği milli yıldıza vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ara transfer döneminin ardından Galatasaray'da herkes tek bir isme odaklandı. Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için yaz döneminde yeni bir çalışmanın başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu defterini kapatmadığı ve sezon sonunda yeniden harekete geçeceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların son yıllarda yaz dönemlerinde birçok yıldız ismi kadrosuna kattığı, Hakan Çalhanoğlu'nda da benzer bir yolun izleneceği anımsatıldı.
İLK HAMLE OLACAK Aynı zamanda Galatasaray'da orta saha konusunda bir hamle yapılması artık kesin gibi... Ara transfer döneminin son günlerinde de Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklayan Aslan, umduğunu bulamamıştı.
Sarı-kırmızılıların kafasındaki ideal orta sahanın da 32 yaşındaki futbolcu olduğu vurgulanıyor.
Okan Buruk'un da çok beğendiği ve takımında görmek istediği milli yıldızın transferinde mutlaka bir adım atılması hesaplanıyor. Başkan Dursun Özbek'in de en beğendiği futbolcular arasında Hakan Çalhanoğlu geliyor.
İNTER TUTMAK İSTİYOR Galatasaray'ın en önemli transfer hedeflerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nda kulübü İnter ise farklı düşünüyor. İtalyan temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme yapmak istiyor.
İnter ile sözleşmesi 2027'de bitecek milli futbolcuya teklif götürüldüğü aktarıldı. Buna göre Serie A devinin Hakan'ı ikna etmek istediği belirtildi.
GÖNLÜ CİMBOM'DA Fotomaç'ın haberine göre, her fırsatta iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Aynı şekilde başarılı futbolcunun ailesi de Galatasaray transferine sıcak bakıyor. Hakan ayrıca Türkiye'ye gelip İstanbul'da yaşama fikrini de hep göz önünde tutuyor.