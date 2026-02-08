Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Noa Lang açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor. Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."